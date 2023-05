Caro affitti | lo Stato non sa neanche quante siano le case popolari vuote In Lombardia il dato è in costante aumento | oltre 15mila

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Misure che incentivino o spingano i privati a mettere sul mercato i loro alloggi sfitti. E una regolamentazione deglibrevi in modo da limitarne la diffusione. Le ipotesi emerse a livello politico per far fronte alche porta gli studenti a protestare in tenda sono rivolte ai privati. Ma dai privati, e nello specifico da chi rappresenta i proprietari di, la risposta è secca: “Il vero scandalo dello sfitto è quello che riguarda le, quelle che sono a carico dei contribuenti. Si renda disponibile quel patrimonio immobiliare, prima di ogni cosa”, ha twittato nei giorni scorsi il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Facile a dirsi, ma chissà quanti soldi pubblici ci vorrebbero. Il problema però è ben più a monte dei finanziamenti, visto ...