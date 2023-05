Caro affitti | incredibile a Milano! Studente vive in 9 metri qudrati per 650 euro al mese | “Il letto nel soppalco | il bagno nella doccia”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Alessandro Cerioni, unomarchigiano al primo anno di dottorato al Politecnico di Milano, ha raccontato la sua esperienza di vita in un monolocale di soli 9quadrati in un'intervista a La Stampa. L'articolo .

La Regione Lombardia sta già facendo molto per affrontare l'emergenza del. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , in un punto stampa al Parlamento europeo a margine del suo incontro con la presidente dell'eurocamera, Roberta ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, a Milano più case popolari e aiuti a genitori under 35 L'assessorato alla Casa lavora a una strategia abitativa ...a a a Dal 2 maggio, giorno in cui Ilaria Lamera , studentessa del Politecnico di Milano, si è accampata in tenda per protestare contro il, il numero di universitari che ne ha seguito l'esempio è cresciuto non solo nel capoluogo lombardo, ma si è esteso a macchia di leopardo in tutta Italia. A seguito dell'accaduto, si sono ...

Caro affitti, lo Stato non sa neanche quante siano le case popolari vuote Il Fatto Quotidiano

Sesto piano del palazzo, sottotetto. Varcata la porta d’ingresso, a sinistra la cucina, a destra un armadio. Sopra, il letto. Di fronte, la doccia che fa anche da bagno vicino a una piccola sala. In ...Roma, 24 mag (Adnkronos) – Le mozioni sul caro affitti per gli universitari e il Pnnr sono state inserite nel calendario dell’aula della Camera per la prossima settimana. Lo ha stabilito la Conferenza ...