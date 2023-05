Carnevali | «De Laurentiis? Non era d’accordo sul bando Oggi è il suo compleanno e deve festeggiarlo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Uscito fuori dall’assemblea di Lega sulla questione della scelta di Lazard per l’operazione fondi con l’obiettivo di affiancare le società nel valutare le proposte dei fondi di private equity e delle banche per il supporto finanziario alla Lega, l’Ad del Sassuoloha così commentato: «Quello che si doveva fare si è fatto, quindi direi che è andata abbastanza bene. E’ stato scelto l’advisor ed è anche una cosa giusta perché fa parte di un progetto che la Lega Serie A sta portando avanti. Al di là di qualche piccolo disaccordo come quello di De, ma giustamenteè il suoin un modo particolare, credo ci sia stato il desiderio dei presidenti e della Lega Calcio di andare avanti in un percorso che è un percorso ...