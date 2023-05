Caressa | «Futuro Juve? Prima di tutto | chiamo Del Piero e gli chiedo di fare il presidente»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Fabio, noto giornalista, ha parlato deldellantus in occasione del Salone del Libro. Ecco le sue dichiarazioni Fabio, noto giornalista, ha parlato deldellantus in occasione del Salone del Libro. PAROLE – «diDele glidiil. È lacosa che faccio perché conosco Ale, perché so cosa voglia dire per la storia dellantus, perché credo che in questo momento darebbe una volta d’immagine. Poi mi consulto con Ale e gli dico: ‘Sei d’accordo con me che Allegri dovrebbe assolutamente rimanere e che quest’anno ha fatto sei ruoli invece che uno ...