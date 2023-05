Carenza medici | Scandella e Casati Pd | “Fontana e Bertolaso responsabili | ecco le nostre proposte”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Lana territoriale non può prescindere dal ruolo deidina generale che, come dimostrano i dati, sono in numero insufficiente e quelli di loro che vanno in pensione non vengono rimpiazzati. Si calcola che i lombardi privi di medico di base siano 1,5 milioni, un numero enorme di persone che per ogni esigenza di salute devono fare i salti mortali o votarsi a un santo per ottenere una visita o un’impegnativa., come Gallera e Moratti prima, non sono riusciti a correggere una situazione che vede la Lombardia ultima tra le regioni italiane. Le ricette ci sarebbero: equiparare la borsa di studio per gli specializzandi inna generale a quella degli specializzandi ospedalieri e sostenere l’inserimento dei giovani, soprattutto ...