(Di mercoledì 24 maggio 2023) Verde self service a 1,813 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,816, pompe bianche 1,807), diesel a 1,658 euro/litro Tornano i rialzi sui listini deiconsigliati didei maggiori marchi dopo un giorno di calma. A spingere sono le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il barile rimbalza a 77 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di. Stessa mossa per Ip, mentre per Tamoil registriamo undi 2 cent/litro su. Ed ecco le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ...

a partire da 55.000 euro . Nuova Audi Q3 In questo 2023 ci sono anche delle novità che ... con ottimizzazione del rendimento nelle fasi di lavoro a due cilindri; compatibilità con i...Secondo il report memnsile dell'Office for National Statistics (ONS), ial consumo segnano ... Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e, sale ...Prevale la calma sulla rete. Con le quotazioni internazionali in salita sulla benzina e in discesa sul diesel, non si registrano movimenti suiraccomandati e le medie dei...

Carburanti, prezzi in rialzo per benzina a e gasolio Adnkronos

Quotidiano Energia - Si sale sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali in aumento, si registrano rialzi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. A intervenire è Eni con +1 centesimo ...(Adnkronos) - Tornano i rialzi sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio dei maggiori marchi dopo un giorno di calma. A spingere sono le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il bari ...