Carboni | dai Mondiali u20 solo certezze Rampa di lancio per l’Inter

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Valentinsta brillando aiu20 con la sua Argentina. Il gioiello connazionale di Lautaro Martinez sarà il futuro del, già dall’anno prossimo ci si aspetta un maggiore impiego. SEGNALI – Come è ben risaputo,non vive in condizioni economiche eccellenti. Ci sono dei limiti da rispettare, più volte Giuseppe Marotta ha parlato di ?sostenibilità? da seguire per il club meneghino. Per questo motivo la soluzione potrebbe essere quella di puntare sui giovani di proprietà nerazzurra. Da Giovanni Fabbian, miglior giocatore della Reggina in questa stagione con gli 8 gol segnati in Serie B, fino al baby Valentin. L’argentino è un attaccante classe 2005, 18 anni compiuti a marzo ed ha già esordito in Champions League contro il Bayern Monaco e in Serie A. Ha collezionato ...