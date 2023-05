Caracalla Festival 2023 a Roma dal 30 maggio al 10 agosto | artisti e programma completo

(Di mercoledì 24 maggio 2023)è sicuramente uno degli eventi culturali più attesi della stagione estiva di. Un mix ditra danza, teatro, cinema e musica, che conquistano il pubblico da anni. E che lo intratterrà dal 30al 10. Ecco tutte le informazioni sulper non farsi trovare impreparati. Il, il calendario degli eventi inLa location d’eccezione è quella delle terme di, la cui arena può arrivare ad ospitare addirittura 4500 posti. Tra gli ospiti più attesi troviamodi calibro internazionale. E non solo. Moltissimi i ...

Caracalla festival 2023 è sicuramente uno degli eventi culturali più attesi della stagione estiva di Roma. Un mix di artisti tra danza, teatro, cinema e musica, che conquistano il pubblico da anni. E ...Notti di musica per l’estate romana. Il live di Bruce Springsteen al Circo Massimo si è fatto misura della voglia dei romani – e non solo – di tornare ad affollare le ...