Captain America | New World Order | le foto dal set confermano il ritorno della corporation più malvagia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Delle nuovedal set di: Newanticipano ildi una vecchia conoscenza per i fan Marvel. Continuano le riprese di: New, il quarto filmsaga Marvel dedicata all'eroe che sarà ora interpretato da Anthony Mackie. E proprio dal setpellicola nuoveche ci mostrano come un marchio piuttosto noto ai fan del MCU ora vi farà. Stiamo parlandonota come Roxxon, che ha avuto il suo grande momento in Iron Man, per poi apparire prevalentemente nelle serie targate Marvel Television come Agent Carter, Daredevil e Cloak & ...

... affidato a Julia Louis - Dreyfus, è apparso per la prima volta in The Falcon and the Winter Soldier , Serie TV che ha permesso ad Sam Wilson ( Anthony Mackie ) di diventare il nuovoContinuano le riprese di: New World Order , il quarto film della saga Marvel dedicata all'eroe che sarà ora interpretato da Anthony Mackie . E proprio dal set della pellicola nuove foto che ci mostrano come un ......10 - Seal Team 1 19:55 - Seal Team 1 20:40 - Criminal Minds 5 21:20 -Phillips - Attacco in ...30 - La felicita' degli altri 02:20 - Anica - Appuntamento al cinema 02:25 - Sistemo l'e ...

Captain America: New World Order, le foto dal set confermano il ... Movieplayer

Delle nuove foto dal set di Captain America: New World Order anticipano il ritorno di una vecchia conoscenza per i fan Marvel.Captain America 4: un video dal set mostra il nuovo costume di Sam Wilson in New World Order, ecco come potrebbe essere ...