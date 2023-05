Caos mensa al ‘San Pio’ | i dipendenti chiedono una soluzione VIDEO

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- Si è tenuto questa mattina, nei pressi dell’ospedaledi Benevento, un presidio per ribadire le condizioni di disagio in cui operano quotidianamente idella ditta Dussmann, azienda che cura la ristorazione all’interno del nosocomio sannita. Situazione complessa, quella prospettata e ben spiegata dal segretario nazionale del Cub Marcelo Amendola, tra il continuo richiamo agli ammortizzatori sociale ed una mancanza di personale perenne: “I lavoratori dellasono costretti ad un lavoro massacrante – ha dichiarato il segretario nazionale del Cub – per una carenza di pasti. Sembra un controsenso ma non lo è perchè la carenza spinge verso gli ammortizzatori sociali. E quindi, alla lunga, la situazione diventa insostenibile per i lavoratori che sono tra l’altro ...

Non siamo degni di partecipare a questa, ma sfamateci per sempre ", recita uno striscione ... C'è il tocco del duo già dietro ai successi di Rovazzi e de Il Pagante dietro al singolo " Mare",...Nella saladella scuola media di Mercogliano , in seguito a quanto accaduto, si sono subito portati gli agenti della polizia locale, che in seguito ad un controllo esteso alle altre porzioni ...... che per motivi di lavoro o per assenza di unanella struttura, devono recarsi presso i locali convenzionati per acquistare e consumare il pasto.ticket pasti all'Asl To4 A seguito della ...

Caos mensa al 'San Pio', i dipendenti chiedono una soluzione ... anteprima24.it

Opposizioni all’attacco della giunta comunale per gli interventi accavallati "Avevano detto che sarebbero partiti dopo quelli di messa in sicurezza".Vermi nella pasta a mensa, alunni e genitori dell'istituto comprensivo "Guido Dorso" di Mercogliano in agitazione. L'allarme è scattato nella giornata di ...