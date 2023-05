Caos in Israele | invasione tifosi in finale Coppa | bruciata una porta e Capo di Stato costretto alla fuga

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Gravi disordini nelladelladi. La situazione allo stadio Sammy Ofer di Haifa è degenerata quando idel Betar Gerusalemme hanno invaso il campo pochi minuti prima della fine della partita contro il Maccabi Natanya per festeggiare la vittoria per 3-0. Lanciati fumogeni, fuochi d’artificio e petardi,anche unadel campo e rubate le maglie per i giocatori. La cerimonia di premiazione è stata annullata e ildiIsaac Herzog, presente sugli spalti, èa fuggire scortato. Il Betar Gerusalemme – una squadra tradizionalmente vicina al Likud, principale partito di governo – insiste adesso per ricevere stasera lanella residenza del ...