Commenta per primo L'ex difensore Fabiodice la suasituazione del Napoli: 'Per la squadra è stato un anno perfetto. Chi vorrei al posto di Spalletti Chiedetelo a De Laurentiis ...'.Commenta per primo L'ex difensore bianconero Fabiodice la suapenalizzazione di 10 punti in classifica alla Juventus: 'Sarebbe stato meglio a fine campionato'.'La Coppa Italia L'Inter è favoritacarta, ma le finali si devono giocare e soprattutto vincere. La Fiorentina avrà fame e voglia ... Così Fabioalla conferenza stampa di presentazione ...

Cannavaro sulla Juve: 'Chi sbaglia paga, ma a fine campionato' Calciomercato.com

La gloria non si spegne mai e continua a brillare, soprattutto per chi l’ha vissuta da campione, cucita sulla pelle come la maglia del cuore. E proprio dalle mani di grandi calciatori come Fabio ...L'ex difensore Fabio Cannavaro dice la sua sulla situazione del Napoli: "Per la squadra è stato un anno perfetto. Chi vorrei al posto di Spalletti Chiedetelo a De Laurentiis...".