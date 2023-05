Camion contro auto | conducente illeso per miracolo

Uno spaventoso scontro tra uned un'automobile si è concluso con un happy end : intrappolato sotto il pesante mezzo, il conducente dell'auto ne è uscito come se niente fosse , salvato con tutta probabilità anche dall' ...... 2, 4 sono presenti in modo permanente personale russo, veicoli blindati e'. Tuona Mosca sul ...ferito per alcune schegge che l'hanno colpito in un attacco missilistico delle truppe russe...Oltre ae furgoni che arriveranno sul sito per rifornire l'ipermercato della merce necessaria; per l'impatto negativo che avrà sul commercio locale e di prossimità del centro in particolare, ...

Washington, camion contro le barriere dell'hotel Hay-Adams: caos di fronte alla Casa Bianca RaiNews

Uno spaventoso scontro tra un camion ed un'automobile si è concluso con un happy end: intrappolato sotto il pesante mezzo, il conducente dell'auto ne è uscito come se niente fosse, salvato con tutta ...Sulla A32, nell'area di servizio di Salbetrand sulla A32, nel giro di 40 giorni sono morti due conducenti di camion per cause naturali. Malori, come si dice in genere. Decessi invisibili che probabilm ...