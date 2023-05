Calhanoglu | «Arrivato da un’altra parte | grande sostegno dei tifosi»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha festeggiato con idella Curva Nord dopo il trionfo in Coppa Italia. Su Inter TV, il centrocampista turco li ringrazia in maniera particolare. LA DEDICA – Hakannon vuole fermarsi: «Adesso abbiamo un altro trofeo, importante per il nostro cammino. Complimenti alla Fiorentina, noi abbiamo passato difficoltà ma abbiamo tenuto l’1-2. Noi non molliamo mai, siamo contenti di avere un altro trofeo. Adesso ci aspetta sabatopartita molto importante per il nostro cammino per la Champions League, speriamo di vincere o pareggiare. Siamo contenti, adesso vediamo. I? Dal primo giorno questoche danno, perché sonoda, è incredibile: non posso spiegarlo. Posso solo ...