Calciomercato | Psg Mbappè non vuole esercitare opzione rinnovo

Il Bayern Monaco aveva già messo gli occhi su Rabiot nel 2019, quando era disponibile dala parametro zero: la mamma agente del giocatore avrebbe chiesto, per il figlio, 7 milioni di netti a ...Una situazione che però non allarmerebbe più di tanto il: all'ombra della Torre Eiffel si dicono fiduciosi che Mbappè alla fine rinnoverà e ad ogni modo preferiscono correre il rischio di ...Commenta per primo La stampa francese è sempre più convinta: il2023/24 dovrà rappresentare il movimento calcistico francese e dovrà farlo dando spazio ai talenti transalpini. Ecco perché sul mercato, oltre a Milan Skriniar , potrebbero arrivare i fratelli ...

Verratti, sul tavolo un'offerta multimilionaria: le sue intenzioni e la mossa del Psg Calciomercato.com

La storia d'amore tra Neymar e il Paris Saint-Germain è ormai ai titoli di coda. Assalto totale per il campione brasiliano, la verità ...L'attaccante ha fino al 31 luglio per allungare il contratto fino al 2025 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Tira di nuovo aria di divorzio fra ...