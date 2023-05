Calciomercato Milan | ecco il vice Leao | può tornare El Shaarawy!

(Di mercoledì 24 maggio 2023), i rossoneri sulle tracce di un: l’ultima idea porta al ritorno di El Shaarawy alla corte del Diavolo A volte possono ri. Il, che sul mercato cerca anche un esterno che sostituisca Rafael, è sulle tracce di Stephan El Shaarawy, già in rossonero dal 2011 al 2015. L’ex rossonero non vorrebbe lasciare la Roma, ma i giallorossi sarebbero pronti invece a rinunciare a lui. Una situazione figlia anche dell’incertezza che c’è nella Capitale, con il possibile addio di Mourinho. Come scrive Tuttosport, però, oltre al Diavolo anche l’Inter tiene d’occhio la situazione.

Commenta per primo 24 maggio 1989: grazie alle doppiette degli olandesi Gullit e Van Basten , al Camp Nou di Barcellona il Milan batte 4 - 0 la Steaua Bucarest in finale di Coppa dei Campioni e si laurea campione d'Europa.

Calciomercato Milan – Kamada, le condizioni per l’arrivo in rossonero Pianeta Milan

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio in taglio basso anche per il mercato del Diavolo: "Il Milan vuole riprendersi El Shaarawy". L'attaccante è in scadenza con la Roma e per ora non c'è ...La prossima competizione europea a cui il Milan parteciperà deciderà molto sul calciomercato. Intanto spuntano nuovi nomi per l'attacco.