Calciomercato Juventus | Vlahovic via? Ecco il possibile sostituto

Leggi su today

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La sanzione per il caso plusvalenze, con lapenalizzata di dieci punti in campionato, rischia di avere pesanti conseguenze non solo sul presente, ma anche sull'immediato futuro. Sì, perché senza la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (la formazione di Allegri, a...