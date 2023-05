Calciomercato | Barcellona Koundè ha chiesto di essere ceduto

Il difensore francese vuole giocare da centrale e non più da terzino(SPAGNA) - Dopo una sola stagione, Jules Koundè vuole lasciare il. Secondo "Sport", il difensore francese arrivato la scorsa estate dal Siviglia avrebbe chiesto alla società di valutare le eventuali offerte che arriveranno in estate. "E' un caso interno ...Al suo posto può arrivare lo spagnolo Luis Enrique (ex Roma e), che ha detto no al Chelsea. Sullo sfondo restano i nomi di Benitez, Nagelsmann, Italiano, Gasperini, Thiago Motta e ...Napoli ehanno tante cose in comune. Tante ragioni interessanti che fanno da corollario ... Attiva ora l'offerta! Leggi i commenti: tutte le notizie 24 maggio 2023

Calciomercato Milan – L’ex Barcellona Traoré è finito nel mirino del Diavolo Pianeta Milan

Il difensore francese vuole giocare da centrale e non più da terzino BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo una sola stagione, Jules Koundè ...Il Valencia farà appello contro la squalifica della curva e da Barcellona Xavi rilancia: “L’espulsione non aveva a che fare con il razzismo” ...