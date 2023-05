Calciomercato | Arsenal Rice | Maddison | Cancelo e Gundogan nel mirino

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Cessioni: Thomas Partey piace in serie A LONDRA (INGHILTERRA) - Il sogno di vincere la Premier League dopo essere stato a lungo in testa è svanito, ma l'è pronto a riprovarci con decisione. ...

Cessioni: Thomas Partey piace in serie A LONDRA (INGHILTERRA) - Il sogno di vincere la Premier League dopo essere stato a lungo in testa è svanito, ma l'è pronto a riprovarci con decisione. Secondo i tabloid inglesi, i Gunners sarebbero già al lavoro per consegnare ad Arteta una squadra ancora più forte e i cambiamenti non saranno pochi. ..., insidia bavarese per Rice - Come riportato da ' Sky Sport DE ', infatti, i bavaresi ...che si preannuncia uno dei trasferimenti più onerosi della prossima finestra estiva diA gennaio ci han pensato Chelsea e Manchester United anche più dell', poi i dubbi legati alla pubalgia han pesato più del prezzo che a stagione in corso era anche più alto. Appuntamento ...

