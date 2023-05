Leggi i commenti: tutte le notizie 24 maggio 2023Il tecnico aveva firmato un contratto di un anno la scorsa estate ISTANBUL () - Si chiude dopo una sola stagione l'esperienza di Andrea Pirlo in. Ad annunciare il divorzio in una nota è il club che aveva puntato su di lui la scorsa estate, il Fatih Karagumruk, anticipando che l'ex allenatore della Juventus non siederà in panchina nelle ...Andrea Pirlo è stato esonerato dal Karagumruk . Finisce dunque l'avventura inper l'ex allenatore della Juventus. (a breve il servizio completo) ...

Calcio: Turchia. Pirlo lascia la panchina del Fatih Karagumruk Tiscali

Il tecnico aveva firmato un contratto di un anno la scorsa estate ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Si chiude dopo una sola stagione l'esperienza ...La Nord si lamenta per i criteri di assegnazione dei circa 20mila tagliandi a disposizione degli interisti per la gara contro il Manchester City a Istanbul: ...