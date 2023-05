Calcio | Tottenham Si tratta con Feyenoord per liberare Slot

Gli olandesi chiederebbero un indennizzo da 11,5 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) - Ilha scelto il suo prossimo allenatore ma ora deve trattare col Feyenoord. Arne Slot, secondo il "Mail", è il tecnico su cui gli Spurs hanno deciso di puntare per rilanciarsi dopo un'annata ...L'Atalanta chiede 30 milioni Db Verona 28/08/2022 - campionato diserie A / Hellas Verona - ... Ndombele non sarà riscattato e rientrerà al, Demme probabilmente andrà via. E poi c'è il ...Grazie al successo con il fanalino di coda Southampton nell'ultimo turno si consolida il sesto posto utile per la qualificazione in Europa League allontanandosi quasi definitivamente dalal ...

L’artefice del campionato vinto dal Feyenoord in Olanda, Arne Slot, è stato scelto dal Tottenham come possibile nuovo allenatore. Sarà ...Ciro Venerato, ai microfondi di Rainews, ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione panchina in casa Napoli ...