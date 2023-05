Calcio | Serie B Designati gli arbitri per play - out e play - off

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Aureliano per Cosenza - Brescia, Rapuano per Sudtirol - Reggina, Cagliari - Venezia a Di Bello ROMA - Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere domani sera l'andata del- out di ...

... Rapuano per Sudtirol - Reggina, Cagliari - Venezia a Di Bello ROMA - Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere domani sera l'andata del play - out diB fra Cosenza e Brescia. ...Cessioni: Thomas Partey piace inA LONDRA (INGHILTERRA) - Il sogno di vincere la Premier League dopo essere stato a lungo in testa è svanito, ma l'Arsenal è pronto a riprovarci con decisione. Secondo i tabloid inglesi, i ...Monza potrebbe ripercorrere la strada fatta dall'Atalanta, che con impegno e dedizione è riuscita a raggiungere importanti risultati inA. In definitiva, il Monzaè una vera e propria ...

Diritti tv Serie A in chiaro, Mediaset farà offerta: “Ma sarà razionale” La Gazzetta dello Sport

I presidenti Aurigemma e Rocca, insieme a numerosi consiglieri e assessori regionali, hanno consegnato targhe celebrative al presidente Stirpe, all’allenatore Grosso e a tutti i calciatori. Il Frosino ...La pista resta particolarmente complessa. Db Roma 24/01/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Sergej Milinkovic Savic Db Roma ...