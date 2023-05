Calcio | Mondiale femminile | appello di Materazzi e Cannavaro per diritti tv | ' azzurre lo meritano'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “In qualità di ex campione del mondo vorrei spendere qualche parola sul: trovo assurdo che non possiamo vederlo. Una grande competizione come questa è per le persone che sognano, sia chi lo gioca che chi lo vive da casa. Bisogna poterlo ammirare, prendiamo questi cavolo di!”. È l'lanciato da Marcoper l'acquisto deitelevisivi del, visto che al momento le offerte arrivate alla Fifa sonoome ha detto il presidente Infantino "quasi vergognose". “Giocare unè bellissimo, è il sogno di tutti quanti”, gli fa eco il capitano della Nazionale 2006 Fabio. “Ma anche guardarlo da casa per parenti, amici e tifosi. ...

Titolato fra i finalisti del prestigioso premio per il design'Compasso d'Oro', il modello ... Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH corp., ha fra gli ambassador la leggenda delSergio ......è sottoposto' in aggiunta a 'Champions League e nuovoper i club, eventi trasmessi a tutte le ore di ogni giorni' non rappresenta la 'migliore modalità per valorizzare il prodotto'. ...... già entrata negli annali delitaliano. Potevo sicuramente scrivere un articolo normale ma ... fino alla pausa per il) - 'Tu si 'na cosa grande' - Parte II (la seconda metà di stagione, ...

Da Desplanches a Pafundi, chi sono gli azzurrini del Mondiale U20 La Gazzetta dello Sport

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “In qualità di ex campione del mondo vorrei spendere qualche parola sul Mondiale femminile: trovo assurdo che non possiamo vederlo. Una grande competizione come questa è pe ..."Tutelare la salute dei calciatori da infortuni e altre problematich Purtroppo la coperta e' corta. Una delle possibili soluzioni puo' essere ...