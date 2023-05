Calcio | Lothar Matthaus acquista club del campionato ghanese

(Di mercoledì 24 maggio 2023)hato gli Accra Lions,deldi massima divisione del Ghana. “Siamo orgogliosi di annunciare che l’ex nazionale tedesco, vincitore della Coppa del mondo e giocatore dell’anno FIFA,Matthäus è entrato a far parte dell’Accra Lions Footballcome membro del consiglio e azionista”, si legge sulle pagine social del. L’ex campione tedesco dell’Inter è uno dei nuovi azionisti delto insieme a Frank Acheampong, giocatore dello Shenzhen FC e nazionale(2 presenze per 2 gol) e Oliver Konig, ex giocatore tedesco. La cifra usata per l’acquisto dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una nota ufficiale nel sito ha dichiarato: 'Siamo orgogliosi di annunciare che l'ex nazionale tedesco, vincitore della Coppa del mondo e giocatore dell'anno FIFA,Matthäus è entrato a far ...

