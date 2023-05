Calcio | Karagumruk | Pirlo lascia la panchina della squadra turca

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - Finisce in anticipo l'avventura di Andreain Turchia sulladel. Il club, che è al nono posto in campionato, ha trovato l'accordo con l'allenatore italiano per chiudere il contratto in essere. "Visto che non possiamo continuare con Andreae il suo staff per la prossima stagione abbiamo dato loro il permesso dire subito il club sperando che dia loro la possibilità di pianificare il loro futuro", si legge nella nota sul sito del club.ha ottenuto in campionato 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte ottenendo 44 punti.

Andrea Pirlo non e' piu' l'allenatore del Karagümrük, squadra della serie A turca con sede a Istanbul. Lo ha annunciato lo stesso club, a due giorni dalla sconfitta per 4 - 1 in casa del Trabzonspor. ...Andrea Pirlo è stato esonerato dal. Termina l'esperienza turca dell'ex allenatore della Juventus: decisiva è stata la sconfitta rimediata contro il Trabzonspor con il netto risultato di 4 - ......si legge sul sito ufficiale del- . Siamo molto felici di aver trascorso un anno insieme ad Andrea e lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto. In bocca al lupo!'. Leggi i commenti:...

Pirlo esonerato dal Karagumruk: il comunicato ufficiale Tuttosport

Andrea Pirlo non e' piu' l'allenatore del Karagümrük, squadra della serie A turca con sede a Istanbul. Lo ha annunciato lo stesso club, a due giorni dalla sconfitta per 4-1 in casa del Trabzonspor. Lo ...Andrea Pirlo non è più l’allenatore del Fatih Karagumruk: l’esperienza in Turchia per l’allenatore italiano si conclude a tre ...