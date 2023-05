Superato dal giovane promettente Alejandro Baldé come terzino sinistro da metà stagione,Alba, ex compagno di squadra di Xavi, non ha giocato molto agli ordini del tecnico catalano nella ...Col BarçaAlba ha vinto 18 titoli. Ora se ne va, ma non si sa ancora dove. Esattamente come ... 9 per Xavi, Pedri e Gavi da 8 Leggi i commentiEstero: tutte le notizie 24 maggio 2023Alba, il cui addio permetterà al club di abbassare il monte ingaggi liberando spazio per nuovi arrivi, lascerà i blaugrana dopo 18 titoli conquistati: una Champions, sei campionati, cinque ...

Calcio: Jordi Alba lascia il Barcellona dopo 11 anni Agenzia ANSA

Jordi Alba, 34 anni, terzino sinistro del Barcellona, lascerà il club catalano alla fine della stagione in corso, ha annunciato il Barça in un comunicato, rescindendo il contratto che lo avrebbe legat ...Il terzino spagnolo lascerà i blaugrana al termine della stagione, è il terzo quest'anno dopo Piqué e Sergio Busquets Jordi Alba lascerà il Barcellona al ...