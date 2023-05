Calcio in tv oggi mercoledì 24 maggio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Quantoin questo 23. La stagione sportiva è ormai verso il termine e piano piano si stanno assegnando i vari trofei: stasera è il turno della Coppa, con Inter e Fiorentina che si giocheranno la settantaseiesima edizione del trofeo nazionale allo Stadio Olimpico di Roma. Ma ci sarà tantoanche in Spagna e in Inghilterra: in Premier League il Brighton di Roberto De Zerbi si prepara ad accogliere i campioni del Manchester City, che devono mettere a punto la forma per la finale di Champions League. Invece in Spagna è il momento di cinquedella trentaseiesima giornata. Occhio anche alle nazionali giovanili: alle 17.00 l’Under17 sarà impegnata con la Slovenia agli Europei, mentre tre ore dopo sarà il turno dell’Under20 di Carmine Nunziata, ...

PESARO Nuovo campo da calcio allo stadio Benelli, restano otto ditte. Lavori al via a metà giugno. Si è tenuto ieri mattina in Comune il sorteggio tra le imprese che avevamo ...