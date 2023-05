Calcio | il Karagumruk esonera Pirlo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Andreanon e' piu' l'allenatore del Karagümrük, squadra della serie A turca con sede a Istanbul. Lo ha annunciato lo stesso club, a due giorni dalla sconfitta per 4 - 1 in casa del Trabzonspor. ...

Pirlo esonerato dal Karagumruk: il comunicato ufficiale Tuttosport

