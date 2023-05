Calcio | hackerato profilo Facebook di Maradona | foto di Pelé e messaggi macabri

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - E' statoildi Diegoche conta oltre 12 milioni di iscritti e rimasto attivo anche dopo la morte del Pibe de Oro. Con l'hackeraggio, che sarebbe avvenuto a partire da sabato scorso, come immagineè stata pubblicata unadi Pelè. Postate anche frasi folli e macabre come: "Sapete che ho simulato la mia morte, vero?". Su Instagram, la famigliaha confermato la violazione del: "D'ora in poi ripudiamo il contenuto delle pubblicazioni".

Per non parlare poi dei commenti su altri idoli del: in un post si esalta Messi e si offende in maniera diretta Ronaldo. I follower più affezionati hanno capito subito che qualcosa non andava, ...il profilo ufficiale di Diego Armando Maradona , gestito dai suoi figli dopo la scomparsa ... Al posto della foto di Maradona è comparsa un'immagine dell'altro mito del, Pelé. E insieme ...Attiva ora l'offerta! Napoli: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 24 maggio 2023

Calcio: hackerato profilo Facebook di Maradona, foto di Pelé e ...

