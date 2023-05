Calcio | Fiorentina | Commisso regala a Papa Francesco una maglia viola firmata dai giocatori

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter, il presidente dellaRocco, accompagnato dalla moglie Catherine, dai familiari e da una delegazione del club, ha fatto visita ain Vaticano.ha consegnato al Santo Padre unada tutti i: sarà esposta in una stanza dei Musei Vaticani insieme alle altre ricevute dal

Il tifoso dellaPiero Pelù A volte ilcambia la vita anche ai tifosi e non solo ai futuri giocatori. Lo dimostra la storia di Piero Pelù, che grazie ai tamburi del Franchi ha ...Segui- Inter in diretta Probabili formazioni- Inter(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Cabral, ...Così l'ex capitano della Roma Francesco Totti a margine di un evento organizzato dalla Lega Serie A per la finale di Coppa Italia tra lae l'Inter, commentando le parole di Mourinho sul ...

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, accompagnato dalla moglie Catherine, dai familiari e da una deleg ...Inter e Fiorentina scenderanno in campo alle 21 all'Olimpico per contendersi il trofeo Coppa Italia Frecciarossa ...