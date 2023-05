Calcio | Dazn presenta ' Atti di Fedi' | la rivalità Juve-Milan in vista del match di domenica

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - In occasione dell'attesissimontus-, in esclusiva in live streaming su28 maggio alle 20:45, è disponibile da oggi “di”, spin off del format originale '' della piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, in cui i tifosi che vivono in trasferta raccontano glidi fede per la propria squadra del cuore: in questo caso, i tifosintini che vivono ao e i tifosiisti che vivono a Torino, un duello tra due delle squadre più importanti del panorama calcistico nazionale, sullo storico asse Mi-To. Iltrantus eè uno degli ...

Lui è Valon Berhami , 38 anni, ex mediano, svizzero di origine kosovara, ora commentatore e seconda voce delle partite di. Loro sono Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano , allenatori di Inter ...Il 24 maggio 2023 la finale di Coppa Italia andrà in onda su Canale 5 mentre le gare di Liga saranno trasmessi in diretta suAl centro della programmazione sulin TV di mercoledì 24 maggio 2023 c'é la finale di Coppa Italia , che pone di fronte Fiorentina e Inter. I viola hanno superato, nell'ordine, la ...di inizio previsto per le ore 20.30. Il match di ritorno é previsto per giovedì 1° giugno ... che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C: per i suoi utenti anche ...

Roma-Salernitana, dove vederla in tv Sky o Dazn Corriere dello Sport

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – In occasione dell’attesissimo match Juventus-Milan, in esclusiva in live streaming su Dazn domenica 28 maggio alle 20:45, è disponibile da oggi “Atti di Fedi”, spin off d ...Allessandro Nesta, ex bandiera del Milan, ha rilasciato un'intervista a DAZN. Queste le sue parole sul calcio italiano e sul Milan.