Calcio | Coppa Italia Padel Cup | vincono Vieri e Di Biagio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - La coppia composta da Boboe Gigi Diha vinto laFrecciarossaCup, l'evento organizzato dalla Lega Serie A in occasione della finale tra Inter e Fiorentina, battendo in finale la coppia Toni-Zambrotta. Erano 9 le coppie partecipanti:-Di, Materazzi-Brocchi, Antonini-Zaccardo, Amoruso-Shevchenko, Candela-Matri, Marcolin-Ventola, Totti-Dida, Toni-Zambrotta e Aldair-Ferrara. Ai vincitori premio e PlayStation5 mentre a Shevchenko è andato il premio MVP e le cuffie wireless PlayStation, donate da PlayStation. Alla manifestazione hanno partecipato i partner e i broadcaster di Lega Serie A che hanno avuto l'esclusiva possibilità di giocare con gli Ambassador presenti.

Su MatchDay Programme Nicolò Barella ha detto la sua sul percorso che ha visto la squadra nerazzurra arrivare a giocarsi due finali (contro la Fiorentina inItalia, in Champions League contro ...Solo grazie al salvagente dellaItalia, vinta in finale contro la Juventus Next Gen, il Vicenza è riuscito a diventare testa di serie e ad entrare direttamente alla fase nazionale. Montagne ...E' in programma stasera la finale diItalia tra Fiorentina e Inter . Dopo esser stati ricevuti da Mattarella al Quirinale infatti, Italiano e Inzaghi hanno fatto, alla vigilia della gara, le consuete conferenze pre partita ...

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – La coppia composta da Bobo Vieri e Gigi Di Biagio ha vinto la Coppa Italia Frecciarossa Padel Cup, l'evento organizzato dalla Lega Serie A in occasione della finale tra I ...