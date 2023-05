Calcio | Baraja ' Sempre no al razzismo | ma rispetto per il Valencia'

"Io, Ruben, come allenatore del Valencia e come persona, condanno assolutamente quanto accaduto al Mestalla nella partita contro il Real Madrid. L'ho detto in conferenza stampa dopo la partita ...Il primo e il terzo canterani appena lanciati da. Ed è proprio stato Diego Lopez, che fino a ... Leggi i commentiEstero: tutte le notizie 21 maggio - 21:00Nella prima gara del pomeriggio, vittoria fondamentale in ottica salvezza per il Valencia : Kluivert e Mari mandano ko il Celta Vigo e portano la squadra di Rubena +3 sulla zona retrocessione.

Rubén Baraja, allenatore del Valencia, ha commentato l'episodio dell'insulto razziale rivolto a Vinicius durante la partita tra Valencia e Real Madrid al Mestalla nel maggio 2023.Valencia e Real Madrid hanno dato vita ad uno spettacolo davvero indecente nella seconda frazione di gioco: palloni lanciati in campo, risse e ...