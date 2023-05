Buon compleanno a… Rodrigo De Paul

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023)De, fantasista dell’Atletico Madrid, compie oggi 29 anni: ripercorriamo così la sua carriera fin qui OggiDecompie 29 anni. Vive a Madrid, gioca nell’Atletico del Cholo, nell’ultimo anno non ha ottenuto grandi soddisfazioni con il proprio club, ma può certamente più che consolarsi perché ha già fatto il pieno con la nazionale argentina. Lui è un campione del mondo. E di quell’impresa, che ha reso eterni tutti coloro che ne hanno fatto parte, ne è stato uno dei grandi protagonisti. Perciò, a cos’altro bisogna pensare in questa giornata celebrativa se non al Qatar?DiDeè impossibile non parlarne bene. In Italia, nei suoi confronti, c’è un atteggiamento a metà tra l’orgoglio e la tentazione.Il primo è rappresentato, anzi, per meglio dire, ...