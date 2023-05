Brighton-Manchester City mercoledì 24 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 24 maggio 2023)si mettono finalmente in pari giocando questo recupero che le allineerà al resto del gruppo prima dell’ultima giornata di Premier League in programma il 28. Come sappiamo, la squadra di Pep Guardiola ha già il titolo in tasca, il terzo di fila e il quinto in sei anni, mentre quella InfoBetting: Scommesse Sportive e