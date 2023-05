Brescia | incendio al centro commerciale Le Vele di Desenzano | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un vastoè divampato alLedidel Garda, in provincia di. Le fiamme dovrebbero essere partite dall’interno di un magazzino dell’ex negozio Obi, collegato al, nel quale erano in corso dei lavori. La struttura è stata immediatamente evacuata e secondo le prime informazioni non dovrebbero esserci feriti, ma si attende una comunicazione ufficiale. Ilsi trova fuori dalabitato, in via Guglielmo Marconi 1, località Viadotto. Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme: una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza.