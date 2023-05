Borse perdono fino al 2% con stallo su debito Usa | corre Mediobanca dopo il Piano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Manca una settimana alla scadenza del primo giugno, data in cui gli Stati Uniti potrebbero andare in default. Euro recupera posizioni. Spread in aumento, così come il rendimento decennale

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...In fondo al listino sono i titoli del lusso: Moncler affonda - 5,41 seguita da Ferrari - 3,34% e tra le mid capterreno Cucinelli - 3,92%, Ferragamo - 1,99%, Tod's - 1,4%. Sul Ftse Mib il ...A Milano ( - 0,3%) in testa Mps, vendite su Moncler e Ferrari .europee deboli al giro di boa della seduta, con Parigi che segna la performance peggiore in ...Bper Banca e Banco Bpm cheun ...

Borse in calo con stallo su debito Usa, corre Mediobanca dopo il Piano Il Sole 24 ORE

Per il gip si è trattato di un’azione spregiudicata e risoluta che ha sfruttato un’emergenza collettiva per bieche finalità veniali.Borsa: future deboli, occhi su debito Usa e indici Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mag - Resta da sciogliere il nodo del tetto del debito negli Usa cosi' come ci si… Leggi ...