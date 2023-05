Borse | debito Usa e inflazione affondano l’Europa | Piazza Affari perde più del 2%

Chiusura in ribasso per lecinesi che stanno continuando sull'onda del sell - off degli ultimi giorni innescato dai timori per il mancato accordo sul tetto delUsa e per una nuova possibile ondata di Covid nel ...Seduta difficile per leeuropee, con gli investitori innervositi dall'allungarsi dei tempi per un accordo sulamericano e dai dati peggiori delle attese sull'inflazione britannica e sulla fiducia delle imprese ...Avvio negativo per leeuropee, con i timori sulamericano che pesano sull'umore degli investitori. A Parigi l'indice Cac 40 cede lo 0,98% a 7.306 punti, a Londra il Ftse 100 arretra dello 0,99% a 7.685 punti ...

Le Borse di oggi, 23 maggio. Riflettori ancora sul debito Usa, listini incerti

Investitori nervosi a causa dell'allungamento dei tempi per un accordo sul debito americano. A Piazza Affari affondano le banche ...Come finirà lo stallo Usa sul tetto al debito Ci sono 5 scenari possibili secondo un esperto, tutti portatori di turbolenze e scosse economiche e finanziarie per gli Stati Uniti e per il mondo.