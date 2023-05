Borsa | Milano in caduta | si salva Mediobanca con il piano

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con ladi, che si muove in rosso. Anche il mercato USA segna un andamento in rosso, mentre sono ancora in stallo le trattative per evitare il default degli Stati Uniti, che potrebbe scattare il ...è la maglia nera in Eurpa: il Dax 30 di Francoforte che cede il 2%, Parigi in calo dell'1,83% e il Ftse100 delladi Londra in calo dell'1,75%. In calo ma minore dell'Europa anche Wall ...(Ftse Mib - 2,39% a 26.524 punti) è controcorrente Mediobanca (+1,9%), sull'effetto del nuovo piano. Rialzi contenuti poi per Prysmian (+0,46%) e Tenaris (+0,24%). Marginali Moncler ed Eni (+...

Borsa: Milano maglia nera, Yellen: 'Default possibile dal 1 giugno' Agenzia ANSA

Lo stallo sull'accordo bipartisan riguardante il debito Usa mette in crisi la borsa. Giornata da dimenticare: Milan chiude a -2,39% ...