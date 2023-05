Borsa | il debito Usa piega l' Europa | Milano - 1 | 8% | su l' oro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Seduta difficile per le Borse europee, con gli investitori innervositi dall'allungarsi dei tempi per un accordo sulamericano e dai dati peggiori delle attese sull'inflazione britannica e sulla ...

Seduta difficile per le Borse europee, con gli investitori innervositi dall'allungarsi dei tempi per un accordo sulamericano e dai dati peggiori delle attese sull'inflazione britannica e sulla fiducia delle imprese tedesche. Milano cede l'1,8%, peggiore tra i listini europei, Londra l'1,5%, Parigi e ...Avvio negativo per le Borse europee, con i timori sulamericano che pesano sull'umore degli investitori. A Parigi l'indice Cac 40 cede lo 0,98% a 7.306 punti, a Londra il Ftse 100 arretra dello 0,99% a 7.685 punti mentre a Francoforte il Dax cede ...Gli investitori, preoccupati dal protrarsi delle trattative sulamericano e dai dati sull'inflazione britannica, sopra le attese, scaricano Leonardo ( - 4,5%), Interpump ( - 3,2%), Cnh ( - 2,7%...

