Borsa | il debito Usa affossa l' Europa | in fumo 227 miliardi

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con ladi Milano, che si muove in rosso. Anche il mercato USA segna un andamento in rosso, mentre ...aumentare il tetto del. ...Lo stallo sulUsa e i timori di un default mandano in fibrillazione le Borse europee che bruciano 227 miliardi in termini di capitalizzazione. In quello che è un mercoledì tinto solo di rosso per i mercati, ...A trascinare verso il basso i listini i timori sulUsa, ma anche la nuova ondata di Covid in Cina e l'inflazione britannica sopra le attese . Milano resta la peggiore con il Ftse Mib che perde ...

Borse perdono oltre il 2% con stallo su debito Usa, corre Mediobanca dopo il Piano Il Sole 24 ORE

Lo stallo sul debito Usa e i timori di un default mandano in fibrillazione le Borse europee che bruciano 227 miliardi in termini di capitalizzazione. In quello che è un mercoledì tinto solo di rosso p ...La borsa svizzera chiude in ribasso anche la terza seduta della settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'383,14 punti, in flessione dello 0,89% rispetto a ieri, mentre il listino all ...