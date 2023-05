Borsa | debito Usa | Cina e inflazione zavorrano l' Europa

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Prosegue in forte calo la seduta delle Borse europee, il cui orizzonte si carica di nubi, dal mancato accordo per il tetto alUsa, ai rischi per l'economia cinese, alle prese con una nuova ...

...investitori che continuano a valutare il mancato raggiungimento dell' accordo sul limite del... Giornata nera per ladi Milano , che affonda con una discesa del 2,28%: il FTSE MIB prosegue ...Negativi i future su Wall Street ( - 0,39% il Dow Jones e - 0,3% il Nasdaq) mentre il protrarsi dell'attesa per un accordo sul tetto delinnervosisce gli investitori, che in serata leggeranno ...Seduta difficile per le Borse europee, con gli investitori innervositi dall'allungarsi dei tempi per un accordo sulamericano e dai dati peggiori delle attese sull'inflazione britannica e sulla fiducia delle imprese tedesche. Milano cede l'1,8%, peggiore tra i listini europei, Londra l'1,5%, Parigi e ...

Prosegue in forte calo la seduta delle Borse europee, il cui orizzonte si carica di nubi, dal mancato accordo per il tetto al debito Usa, ai rischi per l'economia cinese, alle prese con una nuova onda ...In negativo anche le altre europee. Il mancato accordo sul debito americano, l’inflazione britannica peggiore delle aspettive, i timori per il Covid: cosa spinge le vendite ...