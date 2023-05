Bonus idrico 2023 | Cosa serve e come fare per richiederlo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Buone notizie per le famiglie. Rinnovato anche per ilil. Ecco i dettagli suottenerlo. Il(osociale acqua) rientra nei cosiddettisociali insieme a quello elettrico e al gas. Destinati alle famiglie in disagio economico, dal 2021 sono erogati in maniera automatica ai cittadini che ne hanno diritto.sapere sul(ilovetrading.it)Si tratta, quindi, di un rimborso sulle bollette dell’acqua ma, a differenza delluce o di quello del gas, l’importo non è uguale per tutti poiché le tariffe variano a livello regionale. Per conoscere l’importo che sarà erogato, gli interessati dovranno consultare il ...

Si introduce, infine, un'ulteriore rateizzazione dei pagamenti per gli utenti che beneficiano delsociale per disagio economico nei settori elettrico, gas e; per gli utenti che si ...Si tratta di un importante strumento creato nel 2008 dall'Ato Veronese ha anticipato il, in grado di aiutare tutti coloro che si trovano in uno stato di sofferenza economica e non ...Sconto in bolletta per circa 40mila famiglie della Campania: ecco cosa prevede ilIntegrativo e come funziona. La misura, corrisposta da Gori, gestore del ServizioIntegrato nei 74 comuni della regione, prevede uno sconto di 50 euro per ogni componente della ...

Acqua, bonus idrico per 40.000 famiglie da Gori La Repubblica

Il bonus bollette può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle utenze domestiche, come il servizio idrico integrato, l’energia elettrica e il gas naturale. Nel limite di esenzione ...L’Ato Veronese ha approvato il Fondo di solidarietà sociale. La somma è destinata al rimborso delle bollette dell'acqua 2022.