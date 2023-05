Riunione di circa due ore al Senato tra la presidente della Commissione Giustizia Giulia, il Guardasigilli Carloe il sottosegretario Andrea Ostellari. Al termine della riunione, si apprende che il ministro avrebbe annunciato una riforma complessiva dei reati contro la ..., dal canto suo, è per l' abolizione di fatto della norma, anche per ingraziarsi i sindaci, ... ma sulla sua strada si sono posti di traverso la Lega di Giuliapiù responsabilmente ...... questo il termine usato, del reato perché Giuliae la Lega non ne vogliono sapere di una ...amministratori "Sull'abuso - spiega il vicepremier Matteo Salvini - stiamo lavorando con. ...

Bongiorno, Nordio annuncia riforma dei reati contro la P.A. Euronews Italiano

Riunione di circa due ore al Senato tra la presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno, il Guardasigilli Carlo Nordio e il sottosegretario Andrea Ostellari. (ANSA) ...Il ministro e i forzisti vorrebbero eliminare il reato. Dentro Fratelli d'Italia non sono convinti ma potrebbero cedere. La Lega (con Bongiorno) si mette di ...