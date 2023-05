Bonaccini | “Bene le prime misure del Cdm per le aree alluvionate in Emilia-Romagna”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA – “le, per 2 miliardi di euro, decise dal Consiglio dei ministri a favore dellein, fra cui lo stop a tasse e contributi, la Cassa integrazione in deroga per lavoratrici e lavoratori e contributi per gli autonomi. Una risposta coerente alle questioni portate al tavolo col Governo dall’intero sistema regionale: oggi, infatti, insieme alle parti sociali, sindacati e imprese dell’abbiamo incontrato a Palazzo Chigi la presidente Meloni e i ministri competenti, che ringrazio, a cui avevamo inviato proposte condivise per uscire dall’emergenza, sostenere persone e comunità, impostare la ripartenza”. Così il governatore dell’, ...