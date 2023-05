Bon Ton delle cerimonie

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La stagioneè entrata nel vivo e con essa si spalancano anche le porte di quel campo minato che ogni invitato deve attraversare per evitare di trasformare la partecipazione al matrimonio in una piccola Horror Story. Quali sono le regole di galateo per l’ospite perfetto? Come riconoscere il dress code wedding adeguato? A queste e altre annose (e spinose) domande risponde Elisa Motterle, etiquette trainer, che ha fattobuone maniere lo strumento prezioso per insegnare a elevare il proprio standing e aggiungere bellezza al mondo. Bon Ton dell’ospite perfetto. Essere l’ospite perfetto di un matrimonio non è difficile, le regole di bon ton esistono proprio per semplificare la vita ed evitare passi falsi. Per prima cosa è fondamentale capire a chi è indirizzato l’invito. La risposta è semplice: solo chi è indicato ...