Bomba d’acqua su Bergamo e provincia | nell’Isola campi allagati e strade chiuse

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Chignolo d’Isola. Una vera e propriaha colpitoe lanel pomeriggio di mercoledì (24 maggio), causando disagi alla circolazione e anche all’ambiente., in particolare a Chignolo, la pioggia ha allagato icausando pozze di diversi centimetri, fino a tracimare e riversarsi sulle. I collegamenti tra il paese e le zone limitrofe, Madone, Medolago e Terno d’Isola, sono stati chiusi provvisoriamente in attesa dello sgombero. La Protezione Civile di Chignolo d’Isola si è immediatamente adoperata con i propri mezzi per sgomberare le coltivazioni. È stata rimossa anche un’auto che era rimasta bloccata dall’acqua. Laè stata colpita anche da una pesante grandinata che ha causato danni soprattutto ...

Nuovanel Fabrianese, in provincia di Ancona, dopo quella di ieri che si è abbattuta su Fabriano. Questa volta è stata colpita Cerreto'Esi con ben 14 mm di pioggia, oltre alla grandine, che ...' Una. Purtroppo le griglie a margine del campo non sono riuscite a contenere il fango che è quindi tracimato in strada' ha sottolineato il sindaco di Solonghello Claudio Deandrea ' ...Nelle scorse ore unasi è abbattuta tra Collegno, Rivoli e Pianezza causando forti disagi alla circolazione. Diverse strade si sono allagate e per un'ora la linea ferroviaria Torino - ...