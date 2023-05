BMW Serie 5 - Tutta nuova | nel design e nella tecnica

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ma dobbiamo continuare a chiamarla BMW5, come abbiamo sempre fatto, oppure è meglio passare alla denominazione i5, quella che identifica la sua - inedita - variante elettrica? Partiamo, per una volta, con un punto di domanda. Perché il dubbio è tutt'altro che ozioso: con l'arrivo dell'ottava generazione della grande berlina di Monaco, uno dei modelli più identitari dila gamma del marchio, lo spostamento del baricentro verso la propulsione a batteria è drastico. Non ci credete? Sentite qua: quando il modello debutterà, nel mese di ottobre, la motorizzazione a emissioni zero sarà l'unica a essere offerta su tutti i mercati globali. Per le altre - plug-in, benzina e diesel - la diffusione sarà soltanto regionale, a seconda delle esigenze locali. Supera i cinque metri e ha un passo da record. Quello che, con un'espressione oggi in voga, ...

5 2024 - Tra poche ore la nuova5 farà il suo debutto, nel corso della presentazione digitale, in anteprima mondiale, che la Casa bavarese terrà a partire dalle ore 14:00 di oggi, ...... il che fa pensare più ad un rendering o a delle immagini realizzate dalla stessae trapelate (o fatte trapelare) prima del lancio ufficiale. La nuova5 avrà anche una versione M elettrica (......ha anche unadi punti di forza, come il suo forte marchio e i suoi prodotti innovativi. Classifica di reputazione US, la posizione dei brand auto : 6 . Toyota 13 . Honda 16 . Subaru 24 .32 ...

Nuova BMW Serie 5 e i5: motori, autonomia, prezzo, caratteristiche, foto - Quattroruote.it Quattroruote

La grande berlina va incontro a uno dei rinnovamenti più radicali della sua storia e accoglie in gamma l'elettrico puro. Che sarà l'unica alternativa su tutti i mercati globali. Dimensioni in forte cr ...Totalmente rinnovata, la BMW Serie 5 diventa anche a zero emissioni fino a 601 CV. Arriverà in concessionaria a fine 2023 ...