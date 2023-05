BMW Serie 5 - Cambia tutto | dal design alla tecnica

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ma dobbiamo continuare a chiamarla BMW5, come abbiamo sempre fatto, oppure è meglio passaredenominazione i5, quella che identifica la sua - inedita - variante elettrica? Partiamo, per una volta, con un punto di domanda. Perché il dubbio è tutt'altro che ozioso: con l'arrivo dell'ottava generazione della grande berlina di Monaco, uno dei modelli più identitari di tutta la gamma del marchio, lo spostamento del baricentro verso la propulsione a batteria è drastico. Non ci credete? Sentite qua: quando il modello debutterà, nel mese di ottobre, la motorizzazione a emissioni zero sarà l'unica a essere offerta su tutti i mercati globali. Per le altre - plug-in, benzina e diesel - la diffusione sarà soltanto regionale, a seconda delle esigenze locali. Supera i cinque metri e ha un passo da record. Quello che, con un'espressione oggi in voga, ...