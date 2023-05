Blitz contro banda di tombaroli | 21 misure cautelari

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI -dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, in collaborazione con il R.O.S. di Roma, con i militari dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e con lo Squadrone eliportato "Cacciatori Puglia",. I militari dell'Arma hanno eseguito 21 provvedimenti restrittivi e decine di perquisizioni, nei confronti di indagati che fanno parte di unaresponsabile di numerosi scavi clandestini, ricettazione e illecita commercializzazione, in ambito nazionale e internazionale, di importantissimi reperti archeologici, di valore storico culturale inestimabile e commerciale ingente. L'operazione, nata da una indagine coordinata dalla Procura di Trani (BAT) e svolta dai Carabinieri dell'Arte di Bari, ha complessivamente impegnato più di 300 militari dell'Arma.

